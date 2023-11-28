В России запустят акселераторы для вывода отечественных видеоигр за рубеж

Эксперты рассчитывают, что отрасль сможет приносить в бюджет страны до 300 млрд руб. к 2027 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) запускает акселерационные программы для вывода продукции российских разработчиков видеоигр на зарубежные рынки, сообщили ТАСС в центре. Эксперты рассчитывают, что геймдев сможет приносить в бюджет РФ до 300 млрд рублей к 2027 году, а российские игры займут значительную долю на рынках дружественных стран.

Официально о запуске первого геймдев-акселератора - с упором на рынки Азии, прежде всего на Китай - было заявлено 27 ноября во время подведения итогов работы Центра развития креативной экономики, уточнили собеседники ТАСС. И, согласно планам АСИ, в ближайшие годы запустятся еще несколько таких акселераторов.

В подготовке команд будут участвовать представители ведущих компаний индустрии видеоигр России - VK Play, 1C, Организация развития видеоигровой индустрии. Содействовать будет АНО "Цифровая экономика".

Участие в первой - азиатской - программе смогут принять до 30 компаний с опытом разработки видеоигр, уточнила глава Центра развития креативной экономики Екатерина Черкес-заде. Организация, по ее словам, рассчитывает, что игры российского производства смогут занять значительную долю на рынках дружественных стран. "Наша цель - 300 млрд рублей к 2027 году", - добавила она.