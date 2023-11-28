В России запустили переводы по СБП в пять стран

Среди них Белоруссия, Таджикистан и Узбекистан

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран стали доступны для россиян. Среди этих стран - Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия, сообщила газете "Известия" директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Бакина также отметила, что в СБП активно развивается международное направление, а для трансграничного взаимодействия необходимо желание другой стороны. Она рассказала, что переводы из-за границы в РФ тоже работают, но пока из одной страны.

По информации газеты, такие перечисления работают, например, из ВТБ и Альфа-банка. Как отмечает газета, в приложении Альфа-банка указаны четыре страны, куда можно перечислить деньги по СБП, а именно: Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В пресс-службе ВТБ газете рассказали, что клиенты банка могут отправить деньги в четыре страны, но не уточнили, какие именно. Количество иностранных финансовых организаций, куда возможно отправить средства по СБП, постоянно растет.

"Известия" отмечают, что другие кредитные организации тоже сообщили о планах реализации переводов за границу по СБП. К примеру, Россельхозбанк (РСХБ) планирует запустить такой сервис в 2023 году. В пресс-службе "Почта банка" изданию рассказали, что сервис планируется ввести в I квартале 2024 года.