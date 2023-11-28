Почти 70% опрошенных россиян пользовались программами банковского кешбэка

Лучше всего о таких начислениях осведомлены жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также работающие россияне с высоким уровнем доходов, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Почти 70% россиян пользовались программами банковского кешбэка, а каждый второй - бонусными программами. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Непосредственным опытом пользования программами банковского кешбэка обладают две трети жителей России (69%). Каждый второй (53%) пользовался бонусными программами, 40% - получали денежные средства за повседневные покупки, 28% - за остаток средств на карте, 6% - получали начисления милями, которые можно потратить на авиа или ж/д билеты, бронирование гостиницы или отеля. Несмотря на то, что наиболее популярными программами сейчас являются бонусные, россияне больше предпочитают получать кешбэк деньгами (48%) и только каждый пятый - бонусами (20%)", - говорится в материалах исследования.

Большинство россиян слышали о программах кешбэка от банков - вознаграждении в виде денежных знаков или бонусов, начисляемых за пользование банковской картой. 66% россиян очень хорошо знают, как устроены такие программы, а 33% осведомлены о них поверхностно. Лучше всего о таких программах знают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также работающие россияне с высоким уровнем доходов.

При этом более двух третей россиян (71%) называют кешбэк важным фактором при выборе банковской карты. Среди тех, кто отдаст приоритет карте с условиями кешбэка, больше женщин и семейных россиян (по 74%). Если смотреть на категории трат, за которые россияне хотели бы получать кешбэк, то это в первую очередь покупки в продуктовых магазинах (75%), во вторую - приобретение одежды и обуви (44%), в третью - траты на дом и бытовые товары (40%). Опрошенные мужчины демонстрируют высокий запрос на кешбэк за покупки топлива и другие автомобильные расходы (34%), женщины - за покупки товаров и услуг для здоровья и красоты (34%).

Также из материалов следует, что в отношении распоряжения получаемого кешбэка большинство россиян демонстрируют схожее поведение и стремятся не накапливать, а тратить такие начисления от банков (46% россиян тратят с общими деньгами на повседневные покупки, 15% обменивают полученные бонусы на скидки и подарки). Каждый седьмой обналичивает свой кешбэк в банкомате (17%), каждый десятый (10%) переводит его на сберегательный или накопительный счет в банке. 5% россиян направляют кешбэк на погашение задолженности по кредитной карте, 4% - направляют на инвестиционный счет. Россияне, не пользующиеся программами кешбэка, чаще всего аргументируют это отсутствием интересных предложений (31% среди тех, у кого не было опыта), незнанием о существовании таких программ в банке (24%) или маленьким размером предлагаемого кешбэка (20%).

Методология опроса

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в октябре 2023 г. В ходе исследования были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов Российской Федерации. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

Статистическая погрешность данных не превышает 2,45%.