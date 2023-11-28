"Известия": кабмин рассматривает запрет на вывоз зерновых из России

Такое решение может быть принято при достижении критической отметки в 10 млн тонн зерновых остатков, пишет газета

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство России допускает введение запрета на экспорт зерновых, если количество этих культур достигнет критической отметки - 10 млн тонн. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

По информации газеты, целесообразность ежемесячного мониторинга зерновых остатков Минсельхозом была признана рабочей группой, в заседании которой приняли также участие представители Минэкономразвия, Минфина, ФАС, ФТС и других служб. В случае выявления их снижения до критической отметки Минсельхозу в короткий срок рекомендуется подготовить и направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение о временном запрете экспорта зерновых культур. В протоколе отмечается, что упомянутые министерства должны за неделю рассмотреть подобную информацию при ее поступлении.

"Ведомством было инициировано рассмотрение вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении автоматического запрета экспорта зерна при достижении минимума 10 млн тонн. Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков, и при их снижении до 10 млн тонн направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета", - сообщили в Минсельхозе.

По информации ведомства, такого критического уровня остатков хватит примерно на 1,5 месяца. Отмечается, что он рассчитан на основе годового потребления в России, то есть 80-85 млн тонн зерновых. В министерстве также подчеркнули, что РФ имеет достаточные запасы для обеспечения продбезопасности с учетом переходящих остатков 2022 года и высокого урожая этого года.

В Минпромторге "Известиям" подтвердили проведение заседания рабочей группы по теме мониторинга и установления запрета вывоза из России всех зерновых.