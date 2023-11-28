В программу акселератора ГЧП-проектов в IT-сфере вошло порядка 20 проектов

Наибольшую активность в регионах проявили "Мой спорт" и "Дневник.ру", сообщил исполнительный директор АНО "Национальный центр ГЧП" Максим Ткаченко

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 проектов входят в акселератор национальных ГЧП-проектов в IT-сфере, который был запущен в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах VI Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП) исполнительный директор АНО "Национальный центр ГЧП" Максим Ткаченко.

"Мы отобрали в итоге порядка 20 компаний и проектов, тиражируемых потенциально на разных территориях. Вышли с ними практически во все субъекты Российской Федерации", - сказал Ткаченко.

По его словам, активнее всего продвигают свои идеи в регионах два участника - "Мой спорт" и "Дневник.ру". "В итоге "Дневник.ру" масштабировали от одной практики до шести. <…> "Мой спорт" - две. Одна была заключена уже, когда был запущен акселератор. И одна планируется еще к запуску", - сказал Ткаченко.

С остальными проектами, отметил Ткаченко, работа продолжается.

Акселератор национальных IT-проектов на базе платформы "Росинфра" был запущен в сентябре 2022 года Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), фондом "Сколково" и Национальным центром государственно-частного партнерства. Отмечалось, что цифровой акселератор поможет увеличить количество проектов ГЧП в сфере информационных технологий и повысить эффективность их реализации. Создание новой программы предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое заключили РФРИТ, Фонд "Сколково" и Национальный центр ГЧП.

Форум проходит в Татарстане 27-28 ноября. На мероприятии обсудят ГЧП в различных отраслях. Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике.