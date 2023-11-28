В Приамурье в 2024 году к газу подключат почти 100 домов

Газификация затронет села Новоивановка и Свободный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Социальная газификация в Амурской области начнется в 2024 году. За год к газу планируют подключить почти 100 домов, сообщили в региональном правительстве.

"Социальная газификация Амурской области начнется в следующем году. Пилотными станут две территории - жилой район Свободного в начале улицы Почтамтской и село Новоивановка. За год к газу планируют подключить до 99 домовладений, владельцы которых подали заявки", - говорится в сообщении.

Пилотные территории, с которых начнется социальная газификация региона, выбрали по принципу близости к действующему газопроводу. В Новоивановке планируют подключить 29 домов, еще 70 в Свободном. Остальные дома планируют подключить в 2025-2026 годах.

Параллельно региональное министерство соцзащиты разрабатывает порядок предоставления выплат на подключение к газу льготных категорий жителей области. Планируется, что средства на покупку газового оборудования и проведение монтажных работ смогут получить инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших инвалидов войны, многодетные семьи, а также малоимущие амурчане, в том числе малоимущие семьи с детьми. Предполагаемый размер денежной выплаты составит 100 тыс. рублей на одно домовладение. На эти цели в областном бюджете запланировано 12 млн рублей на 2024 год.

Также губернатор Амурской области Василий Орлов поручил подготовить подробную дорожную карту социальной газификации.

"Необходимо подготовить дорожную карту социальной газификации пилотных территорий. Мы должны четко понимать, когда к газу будет подключен первый дом, и как в дальнейшем будет вестись эта работа. Видим большой интерес жителей к программе социальной газификации, только на предварительном этапе работы заявки на подключение к газу своих домов подали более 100 семей", - сказал Орлов.