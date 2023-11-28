Премьер Казахстана предложил расширить перечень совместных с КНР проектов индустриализации

Алихан Смаилов в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном также заявил о заинтересованности в наращивании товарооборота сельхозпродукцией и увеличении экспорта в Китай

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе встречи в Астане с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном предложил расширить перечень совместных проектов в области индустриализации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"Глава правительства подчеркнул важность расширения Перечня совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций, подписания Дорожной карты по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года, а также актуализации Соглашения о взаимном освидетельствовании импортно-экспортных товаров", - говорится в сообщении.

Смаилов отметил, что практические меры, которые будут предусмотрены в этих документах, позволят расширить номенклатуру поставляемых товаров и выведут торговое партнерство на качественно новый уровень. Он также обозначил заинтересованность Казахстана в наращивании товарооборота сельхозпродукцией, увеличении экспорта в Китай и реализации совместных проектов переработки в сфере АПК.

По словам премьера Казахстана, двусторонний товарооборот демонстрирует высокие показатели. В 2022 году он увеличился на 35% и достиг $24,2 млрд. Динамичный рост продолжается и в 2023 году. "За 10 месяцев взаимная торговля выросла еще на 24%. Считаю, что такими темпами мы сможем уже в скором времени достичь цели по увеличению товарооборота до $40 млрд, обозначенной главами двух государств", - сказал он, подчеркнув, что правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всем направлениям.

В свою очередь вице-премьер Госсовета КНР заявил о готовности Китая наращивать сотрудничество с Казахстаном по всем взаимовыгодным направлениям. "В настоящее время обе страны находятся на ключевом этапе своего развития и возрождения. На фоне беспрецедентных перемен Китай и Казахстан сталкиваются с более сложными вызовами. Поэтому мы должны в духе сотрудничества усиливать взаимную поддержку по всем ключевым вопросам. Китайская сторона будет как и прежде твердо поддерживать Казахстан, а также все усилия, нацеленные на развитие и процветание", - подчеркнул он.