"Ситидрайв" сообщил об увеличении своего парка с начала 2023 года на 40%

До конца года в Москве и Санкт-Петербурге появится более 1,1 тыс. новых авто, также рассказали в пресс-службе каршерингового сервиса

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" увеличил парк автомобилей с начала 2023 года на 40%, до 15 тыс. автомобилей. Число электромобилей возросло в пять раз, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"До конца года в Москве и Санкт-Петербурге появится более 1 100 новых авто. С учетом этого парк сервиса превысит 15 000 единиц. В данный момент "Ситидрайв" занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок", - говорится в сообщении.

Всего за 2023 год сервис вывел на линию более 5,3 тыс. новых автомобилей, сейчас в "Ситидрайве" представлены 22 бренда и 52 модели различных марок и уровней комфортности. В новой партии сервис предоставит машины Chery Tiggo 7 Pro Elite.

Также в парке появятся 29 электромобилей Volkswagen ID.4 и ID.6. У ID.4 будет доступна версия X с обновленным дизайном фар и бамперов, семиместный автомобиль ID.6 пока будет доступен только в Москве.

С начала года сервис увеличил парк до 100 электромобилей. По оценкам компании, "Ситидрайв" стал каршерингом с наибольшим количеством моделей электромобилей в России и самым крупным электропарком среди федеральных сервисов каршеринга.