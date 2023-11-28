Суд в Красноярске 18 декабря рассмотрит иск о взыскании с застройщиков 500 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края 18 декабря начнет рассмотрение дела о взыскании с застройщиков территории бывшего комбайнового завода. Об этом говорится в материалах суда.

"Назначить предварительное судебное заседание с лицами, участвующими в деле, на 18 декабря", - говорится в материалах суда. В качестве третьих лиц к делу привлечены департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, компания "Сибиряк" и АО "Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов", зарегистрированная в Чувашии.

По информации застройщиков, уже сдана первая очередь жилого комплекса (два жилых семиэтажных дома). В 2025-2027 годах будет сдано еще несколько домов комплекса. Таким образом, было застроено или началось строительство на 7 из 64 земельных участков. Тогда в прокуратуре уточняли, что в случае удовлетворения судом требований прокурора дольщики не утратят право собственности на свои уже выкупленные квартиры.

17 ноября Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск прокуратуры региона к компаниям "Новоостровский" и "Специализированный застройщик ЖК "Новоостровский" о возврате 57 земельных участков на территории завода в федеральную собственность. Требования о взыскании 325,8 млн рублей с компании "Специализированный застройщик ЖК "Новоостровский" и 170,5 млн рублей с компании "Новоостровский" выделено в отдельное производство.

Ранее прокуратура сообщала, что территория завода (площадь 658 тыс. кв. м) является федеральной собственностью, а муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее в собственность без согласия правообладателя. Право собственности на участок бывшего комбайнового завода перешло красноярской строительной компании "Сибиряк". Она возводит ЖК "Новоостровский". По данным системы СПАРК, обе компании-застройщики принадлежат гендиректору и владельцу "Сибиряка" Владимиру Егорову.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Красноярский комбайновый завод был основан в 1941 году и просуществовал до 2013 года. Площадки предприятия расположены в центре Красноярска и занимают территорию около 20 га. В 2018 году все здания цехов завода были снесены.