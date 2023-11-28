Эксперт не ожидает больших скачков роста цен на кофе в РФ в первой половине 2024 года

Директор по маркетингу компании "Милфудс" Михаил Глухов также рассказал, что в структуре поставок этой продукции в Россию определяющую роль сейчас играют Бразилия, Вьетнам и Индия

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Колоссальных скачков стоимости кофе в первой половине 2024 года ожидать в РФ не стоит, перебоев с поставками в следующем году также не прогнозируется. Об этом ТАСС рассказал Михаил Глухов, директор по маркетингу компании "Милфудс", которая стала покупателем кофейного бизнеса Paulig в России и работает под брендом Poetti.

"В первой половине 2024 года колоссальных скачков стоимости кофе ожидать не стоит. Если валютный курс и стоимость зеленого кофе останутся на текущем уровне, то рынок может отыграть разницу за счет более глубоких промо. Логистику удалось отладить за этот год, у нас сейчас есть запас зеленого кофе, всех необходимых компонентов примерно на шесть-девять месяцев. Перебоев с поставками в следующем году не будет, поскольку цепочка поставок достаточно устойчива. Есть вероятность ценовых колебаний на рынке перевозок, но в целом мы позитивно смотрим в будущее этой сферы", - сказал Глухов.

Он также рассказал, что в структуре поставок кофе в Россию определяющую роль играют Бразилия, Вьетнам и Индия. При этом всего стран-поставщиков более 10 - это страны Центральной и Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

"Этот пул стран-поставщиков не является какой-то константой. Периодически из-за урожайности, качества зерна, ценовых колебаний акцент делается на ту или иную область или даже регион. Нельзя сказать, что список стран-поставщиков зеленого кофе как-то радикально изменился за минувшие полтора года", - отметил Глухов.

Он также рассказал, что ранее прогнозировался плавный рост цен на кофе на 15% к концу года. "Сейчас можно сказать, что этот прогноз оправдался", - добавил он. "Важный момент - это средний уровень цен, а не на продукцию какого-то производителя. При детальном рассмотрении оказывается, что некоторые продукты подорожали гораздо больше, а другие - прибавили в цене всего несколько процентов", - пояснил Глухов.

Он отметил, что март-апрель прошлого года запомнился ажиотажным спросом на несколько категорий товаров, в том числе и на кофе. "Сейчас люди более сдержаны к покупкам впрок, однако в годовом выражении объем категории сохранится на прежнем уровне", - рассказал Глухов.