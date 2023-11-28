Премьер Госсовета КНР предложил миру сообща защищать поставки от протекционизма

Ли Цян подчеркнул, что открытость и сотрудничество являются движущей силой развития и прогресса

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Мировое сообщество и партнеры Китая должны создавать толерантную атмосферу для торгово-экономического сотрудничества и сообща содействовать защите международных цепочек поставок в ответ на усиление протекционистских мер со стороны отдельных стран. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Открытость и сотрудничество - важная движущая сила развития и прогресса, а инклюзивность и устойчивость - важная гарантия для процветания всех стран, - заявил он на церемонии открытия Первой Китайской международной выставки цепочек поставок. - Это означает, что все мы должны настойчиво содействовать интеграции и развитию глобальных производственно-сбытовых цепочек, придать импульс и жизненную силу для формирования открытой мировой экономики".

Как уточнил глава китайского правительства, Пекин намерен объединить усилия с партнерами, чтобы "решительно противостоять протекционизму и различным формам разделения". Он отметил, что Китай стремится вместе с другими странами создавать экологичные и низкоуглеродные цепочки поставок, объединенными усилиями решать проблемы глобального значения, в частности, противостоять климатическим изменениям.

"Китай будет неуклонно <...> осуществлять более глубокую интеграцию в глобальную систему цепочек поставок, продолжать делиться с миром новыми возможностями для развития, которые предлагает огромный китайский рынок", - добавил он.

Первая Китайская международная выставка цепочек поставок проходит в Пекине 28 ноября - 2 декабря. В мероприятии, которое организовано Комитетом по продвижению международной торговли КНР, участвуют порядка 50 стран и регионов, его цель - обеспечить координацию усилий компаний для сохранения и укрепления эффективных многосторонних механизмов по производству и сбыту товаров, а также услуг при неустойчивой ситуации на глобальном рынке.