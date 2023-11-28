Китай заявил о готовности защищать интересы компаний и помогать инвесторам

Премьер Госсовета КНР Ли Цян подчеркнул, что Пекин будет, в частности, предоставлять равные возможности для национальных и иностранных предприятий

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Китайские власти будут защищать интересы всех компаний, представленных на рынке Китая, создавать более благоприятные условия для инвесторов. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Китай продолжит создавать первоклассную деловую среду, ориентированную на рынок, обеспечивать придание ей правого статуса и ее интернационализацию, защищать законные права и интересы всех предприятий", - сообщил он на церемонии открытия Первой Китайской международной выставки цепочек поставок.

По словам главы китайского правительства, власти КНР будут проводить недискриминационную политику, предоставлять равные возможности для национальных и иностранных предприятий, прорабатывать новые меры, чтобы еще эффективнее защитить интересы инвесторов. Он подчеркнул, что Китай стремится сохранить в мире устойчивые, динамично развивающиеся цепочки поставок и будет содействовать восстановлению мировой экономики.

"Все вместе мы создадим лучшее будущее для человечества", - подытожил Ли Цян.

Первая Китайская международная выставка цепочек поставок проходит в Пекине с 28 ноября по 2 декабря. В мероприятии, которое организовано Комитетом по продвижению международной торговли КНР, участвуют порядка 50 стран и регионов, его цель - обеспечить координацию усилий компаний для сохранения и укрепления эффективных многосторонних механизмов по производству и сбыту товаров, а также услуг при неустойчивой ситуации на глобальном рынке.