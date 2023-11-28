С компании красноярского экс-депутата Гольдмана хотят взыскать более 30 млн рублей

Росбанк подал иск в Арбитражный суд региона

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Росбанк подал иск в Арбитражный суд Красноярского края о взыскании 30,4 млн рублей с торгового дома "Мясничий", принадлежащему экс-депутату Заксобрания региона Роману Гольдману, объявленному в розыск по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление ПАО "Росбанк" к ООО "Торговый дом "Мясничий" о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,428 млн рублей", - говорится в сообщении. Торговый дом входит в состав многопрофильного холдинга "Голдман групп".

По информации суда, между банком и торговым домом был заключен договор о возобновляемой кредитной линии. Финансовое учреждение выделило компании три транша на общую сумму 30 млн рублей, но в установленные сроки задолженность погашена не была. Банк обратился в суд с требованием взыскать основной долг и штрафы.

На Гольдмана, которого 23 ноября лишили депутатских полномочий, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным регионального главка МВД, в полицию обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в многопрофильный холдинг "УК "Голдман групп", в котором 87,2% акций принадлежат Гольдману). Предварительная сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей. Согласно данным системы СПАРК, холдинг занимается производством зерна, мясопродуктов и торговлей ГСМ.

По данным регионального главка МВД, в рамках расследования уголовного дела в отношении Гольдмана о мошенничестве, полиция утром 24 ноября провела обыски более, чем на 10 объектах, имеющих отношение к экс-депутату и его компании.

Экс-депутат был объявлен в розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Гольдман может находиться на Мальдивах.