В Киргизии сообщили, что ВВП республики впервые превысил $11,26 млрд

Премьер-министр Акылбек Жапаров сообщил, что это самый высокий показатель в истории независимости страны

БИШКЕК, 28 ноября. /ТАСС/. ВВП Киргизии впервые в истории республики превысил отметку в 1 трлн киргизских сомов (около $11,26 млрд). Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

"Валовой внутренний продукт Кыргызской Республики превысил отметку в 1 трлн сомов. Об этом свидетельствует цифры на специальном счетчике на официальном сайте министерства экономики и торговли", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, во время выступления в парламенте премьер-министр Акылбек Жапаров сообщил, что впервые в истории независимости страны ВВП страны достигнет 1 трлн сомов.

"Показатель ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте достиг в 2023 году $1 900, по сравнению с $1 665 в прошлом году, что означает увеличение на $669 за последние три года. В то время как за десятилетний период с 2010 по 2020 год рост составил $311", - отметил во время выступления в законодательном органе руководитель правительства.

Как заверил Жапаров, все эти цифры демонстрируют экономический рост республики и "предвещают еще более масштабный рост в будущем, который охватит все сферы общественной жизни и значительно повысит реальный уровень жизни населения".