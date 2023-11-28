ФАС разрешила "Туризм РФ" приобрести 49% компании, реализующей проекты в сфере туризма

"Коприно Посад" планирует строительство одноименного туристического комплекса в Ярославской области

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство АО "Корпорация Туризм РФ" о приобретении 49% долей в уставном капитале ООО "Коприно Посад". Об этом служба сообщила в своем официальном Telegram-канале.

"Коприно Посад" реализует инвестиционные проекты в сфере туризма. Организация планирует строительство одноименного туристического комплекса в Ярославской области, отмечается в сообщении.

"По мнению службы, приобретение корпорацией этой доли путем внесения денежных средств в уставный капитал компании не окажет негативного влияния на состояние конкуренции на рынке предоставления гостиничных услуг на территории Ярославской области", - говорится в сообщении ФАС.