СМИ: США высказывают угрозы турецкому бизнесу из-за его отношений с Россией

По словам представителя руководства Совета по внешнеэкономическим связям республики, турецкая сторона получила от США "длинное письмо", в котором содержится призыв к "благоразумным торговцам следовать правилам"

АНКАРА, 28 ноября. /ТАСС/. Американская сторона угрожает турецким предпринимателям возможными мерами из-за их торговых отношений с Россией. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на неназванного представителя руководства Совета по внешнеэкономическим связям республики.

По его словам, турецкая сторона получила от США "длинное письмо", в котором содержится призыв к "благоразумным торговцам [в Турции] следовать правилам". В этом послании, которое источник расценивает как угрозу, также якобы отмечается, что "на данный момент ничего не случится, но в дальнейшем, в зависимости от хода войны [на Украине], нельзя сказать, что может произойти". Американская сторона в обращении к турецкому бизнесу якобы угрожает "поймать, если [компания] использует программное обеспечение США и имеет с ними торговые отношения".

Эта информация появилась в Aydınlık на фоне ожидающегося визита в Турцию заместителя министра финансов США Брайана Нельсона. Он намерен обсудить ограничительные меры в отношении РФ, как сообщила пресс-служба Минфина США. В Турции он "обсудит усилия по предотвращению <…>, а также расследованию торговой и финансовой активности", якобы направленной на поддержание российской специальной военной операции на Украине.

В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы, что Соединенные Штаты ведут "фронтальное наступление" на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ.