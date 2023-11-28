Кабмин РФ продлил отсрочку по кредитам для аграриев из приграничных регионов

Речь идет о сельхозпроизводителях, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители из приграничных регионов России смогут воспользоваться возможностью продления льготных кредитов и отсрочки платежей сроком на один год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет об аграриях, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Пролонгация и отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате основного долга будут распространяться на льготные краткосрочные кредиты, по которым срок кредитного договора истекает в 2023 году. При этом для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения.

Программа льготного кредитования для сельхозпроизводителей была запущена в 2017 году. Она позволяет аграриям взять краткосрочный (до двух лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5% на производство и переработку сельхозпродукции.