Набиуллина отметила высокие масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов

Как отметила председатель Банка России, для игроков финансового рынка должна быть важна не только "прибыль здесь и сейчас, а создание доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов по-прежнему находятся на высоком уровне. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"Мы видим, что масштабы мисселинга, недобросовестных продаж, сокращаются, но, к сожалению, остаются высокими", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что для игроков финансового рынка должна быть важна не только "прибыль здесь и сейчас, а создание доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов".