В России число самозанятых достигло 9 млн

Их совокупный доход составил 2,9 трлн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России зарегистрировала 9 млн самозанятых, их совокупный доход составил 2,9 трлн рублей. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

"ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. За все время действия этого налогового режима самозанятые сформировали более 1,6 млрд чеков, сумма среднего чека составляет 1 840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 8,5 тыс. человек", - говорится в публикации.

Основные направления их деятельности - услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.

58% самозанятых - мужчины, 42% - женщины. Их средний возраст составляет 35 лет.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении "Мой налог", а также через программные продукты партнеров - банков и электронных площадок. Сейчас к платформе подключены 100 партнеров.