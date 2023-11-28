Компании МСП России за 10 месяцев получили более 90 млрд рублей льготных инвесткредитов

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, реализация льготной программы кредитования позволяет бизнесу начинать новые инвестиционные проекты

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский малый и средний бизнес за январь - октябрь 2023 года получил по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования, которая реализуется за счет объединения программы "1764" Минэкономразвития и программы стимулирования кредитования (ПСК) Банка России совместно с Корпорацией МСП, более 90 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в секретаритате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Почти 92,5 млрд рублей получили малые и средние предприятия по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования за 10 месяцев текущего года. Данная программа реализуется за счет объединения программы "1764" Минэкономразвития и ПСК Банка России и Корпорации МСП. За это время ею воспользовались более 950 предприятий", - отметили в секретариате.

"Реализация льготной программы кредитования позволяет бизнесу начинать новые инвестиционные проекты, разворачивать производства, выпускать импортозамещающую продукцию и создавать новые рабочие места. Это все инструменты для развития экономики предложения - задачи, поставленной перед нами президентом страны", - процитировали Белоусова в секретариате.

В 2023 году программа льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса наиболее успешно реализуется в Москве (за 10 месяцев выдано 6,6 млрд рублей), Республике Татарстан (5,9 млрд рублей), Московской области (4,7 млрд рублей), Приморском крае (4,6 млрд рублей), Свердловской области (4,14 млрд рублей). В первую десятку также вошли Санкт-Петербург и Новосибирская область (4,13 млрд рублей и 4,12 млрд рублей соответственно), Челябинская область (3,7 млрд рублей), Пермский край (3,7 млрд рублей) и Белгородская область (2,8 млрд рублей).

"Несмотря на рост ключевой ставки, в программе "ПСК +1764" сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса, работающего в приоритетных сферах: обрабатывающем производстве, логистике, гостиничном бизнесе, а также в профессиональной, научной и технической деятельности", - уточнил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, в следующем году лимит программы стимулирования кредитования будет полностью переведен на реализацию комбо-программы. По его словам, планируется, что банки смогут ежегодно до 2030 года кредитовать приоритетные инвестиционные проекты МСП в объеме до 100 млрд рублей. За 10 месяцев 2023 года по программе "ПСК+1764" активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве, отметил в свою очередь генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

О льготных инвесткредитах для МСП

Малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить по программе льготное финансирование на инвестиционные цели от 50 млн до 2 млрд рублей. Кредит предоставляется до 10 лет, из которых льготный период - 5 лет. В течение первых трех лет ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем два года ставка программы "1764", действующая на момент подписания договора. Льготная программа инвестиционного кредитования "ПСК+1764" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует Белоусов.