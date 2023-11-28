УФАС оштрафовало компании "Газпрома" в Волгограде почти на 3 млн рублей

Как пояснили в антимонопольной службе, предприятия создавали препятствия доступу на рынок транспортировки газа

ВОЛГОГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Волгоградское УФАС оштрафовало предприятия группы "Газпром" - АО "Волгоградгоргаз" и ООО "Газпром газораспределение Волгоград" - почти на 3 млн рублей за создание препятствий доступу на рынок транспортировки газа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.

"За нарушение антимонопольного законодательства АО "Волгоградгоргаз" и ООО "Газпром газораспределение Волгоград" привлечены к административной ответственности в виде штрафа суммарно на 2 990 259 рублей <…> за создание препятствий доступу на рынок транспортировки газа", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что волгоградские газовые компании обвиняются в злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке. Так, по данным управления, они необоснованно отказались согласовывать схемы расположения газопровода одной из организаций, владевшей сетью газораспределения и желающей оказывать услуги технического присоединения.