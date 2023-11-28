КТК к 24 ноября нарастил отгрузку нефти на экспорт на 13%

Она составила 57,5 млн тонн

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года по 24 ноября нарастил отгрузку нефти почти на 13%, до 57,5 млн тонн против 51 млн тонн годом ранее, говорится в сообщении компании.

"Текущие объемы транспортировки нефти по системе КТК существенно превышают показатели прошлого года. Так, по состоянию на 24 ноября 2023 года на экспорт отгружено почти 57,5 млн тонн нефти, в то время как на эту же дату прошлого года было перевалено чуть более 51 млн тонн. На морском терминале в текущем году обработано 527 танкеров, что на 66 единиц выше показателя прошлого года", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что КТК планирует прокачать по своей трубопроводной системе в 2023 году рекордные 63,7 млн тонн нефти против 58,7 млн тонн в прошлом году.

Кроме того, в ходе заседания совета директоров АО "КТК-Р" и внеочередного собрания акционеров АО "КТК-К" были рассмотрены результаты внеплановых выездных проверок объектов компании Ростехнадзором, Ространснадзором и комитетом промышленной безопасности МЧС Казахстана.

"В ходе заседаний отмечалось также то, что продолжается подготовка к реализации проекта реконструкции нескольких участков линейной части МН [магистрального нефтепровода] Тенгиз - Новороссийск. Подрядчики готовятся к мобилизации в декабре, также до конца 2023 года ожидается начало поставок трубной продукции". - отмечает КТК.

О КТК

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.