Utair ввел бесплатный провоз спортивного снаряжения на всех рейсах

Как отметили в авиакомпании, этой услугой могут воспользоваться участники программы лояльности Utair Status уровней Silver и Gold, даже если их билеты оформлены по тарифам "Минимум" и "Оптимум"

ХАНТЫ-МАНСЙИСК, 28 ноября. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании Utair смогут перевозить любое спортивное снаряжение на региональных и международных рейсах бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Utair ввел бесплатный провоз спортивного оборудования на всех региональных и международных рейсах для пассажиров с тарифом "Премиум" и "Евробизнес". К перевозке на рейсах Utair допускаются не только лыжное и сноубордическое оборудование, но и снаряжение для хоккея, серфинга, дайвинга и многое другое", - говорится в распространенном сообщении.

В авиакомпании добавили, что этой услугой также могут воспользоваться участники программы лояльности Utair Status уровней Silver и Gold, даже если их билеты оформлены по тарифам "Минимум" и "Оптимум". Пассажиры, которые не являются участниками программы лояльности, могут оформить перевозку одного или нескольких комплектов спортивного снаряжения при покупке билета на сайте авиакомпании, а также во время онлайн-регистрации на рейс, стоимость услуги - от 1 499 рублей.

Президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов отметил, что в России уже начался горнолыжный сезон, кроме того, компания выполняет рейсы в Армению, Таджикистан, Узбекистан и другие страны, где сезон скоро начнется. Поэтому в Utair решили ввести услугу провоза спортивного оборудования бесплатной на всех рейсах.