Новосибирская компания поставит в Иран 26 млн тонн зерна с 2024 по 2035 год

Соответствующее соглашение подразумевает совместное создание объектов сухопутной зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры в Сарахсской особой экономической зоне, уточнили в производственно-экспортной компании "ЭПТ"

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Производственно-экспортная компания "ЭПТ" из Новосибирска (входит в российскую группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор") поставит в Иран 26 млн тонн зерна в течение 2024-2035 годов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках официального визита делегации Исламской Республики Иран в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С 2024 по 2035 год планируется поставить 26 млн зерна с возможностью увеличения до 55 млн тонн", - сообщили в компании.

Соглашение было подписано с иранской логистической компанией IranianEurasia Trading and Logistics - резидентом особой экономической зоны "Сарахс", через которую проходит важнейший транзитный маршрут из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Зерно будет поставляться в Иран в специализированных контейнера-зерновозах, в обратном направлении в них будут доставляться товары народного потребления, а также продукты питания.

"Соглашение подразумевает совместное российско-иранское создание объектов сухопутной зерновой и транспортно-логистической инфраструктуры в Сарахсской особой экономической зоне, в том числе с применением передового российского опыта и технологий", - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что соглашение направлено на обеспечение продовольственной безопасности России и Ирана, увеличение двустороннего товарооборота, а также является вкладом в развитие международного транспортного коридора "Север - Юг".

О компании

Производственно-экспортная компания "ЭПТ" входит в группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор", осуществляющую реализацию поддержанной президентом РФ, правительством, межправительственными комиссиями и Евразийской экономической комиссией одноименной программы "Новый сухопутный зерновой коридор".