ЦБ запланировал внедрение принципов управления продуктом для финорганизаций

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что перед выводом продукта на рынок необходима процедура оценки клиентской ценности продукта, корректности и полноты информации со стороны организаций

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России до конца года планирует дать рекомендации финансовым организациям, согласно которым перед выводом продукта на рынок должна будет проводиться процедура оценки клиентской ценности продукта. Так регулятор планирует сократить число продуктов с низкой потребительской ценностью. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"На рынке до сих пор есть продукты с очень низкой потребительской ценностью. Например, есть страховки с очень низким уровнем выплат. Мы видим, что эти продукты продаются и продаются, а реальной ценности для клиента в них нет. Поэтому мы начинаем внедрять принципы управления продуктом. Собираемся в этом году, до конца года, переходить к практическому внедрению. Мы считаем - перед тем, как выводить продукт на рынок, должна быть процедура оценки клиентской ценности продукта, корректности и полноты информации, которую организация дает клиенту", - сказала Набиуллина.

По ее словам, такая оценка должна проводиться как минимум по сложным продуктам, где людям тяжело понять риски и масштабы затрат. Регулятор планирует начать с рекомендаций финансовому рынку, а затем сделать это обязательным. "Почти два года назад мы выпустили консультативный доклад по этой теме, получили реакции. Мы планируем начать с рекомендаций финансовому рынку до конца этого года, потом есть идея перенести это все-таки в базовые стандарты и сделать обязательным", - добавила глава ЦБ.

Эта мера также будет способствовать укреплению доверия клиентов к финансовым организациям. "У нас должны быть честные продукты и честные продажи, только так будет доверие на рынке. Результат доверия тяжело измерить количественно. Но все мы понимаем, что при высоком доверии у экономики в целом другие возможности для развития", - заключила Набиуллина.