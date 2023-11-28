В Казахстане намерены ужесточить требования к получению ИИН иностранцами

По новым правилам работник госкорпорации должен провести идентификацию личности получателя ИИН, проверить его документы на достоверность

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют ужесточить требования к получению иностранцами индивидуального идентификационного номера (ИИН). Об этом говорится в проекте изменений в приказ министра внутренних дел Казахстана "Об утверждении правил оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", который опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты" для публичного обсуждения.

"Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам с приложением документов", - говорится в проекте документа.

Ранее иностранцы могли подать заявку на получение ИИН по нотариально заверенной доверенности через своего представителя в Казахстане по месту его пребывания или через портал госкорпорации "Правительство для граждан".

По новым правилам работник госкорпорации должен провести идентификацию личности получателя ИИН, проверить его документы на достоверность. Кроме того, будет проверен факт пересечения иностранцем государственной границы Казахстана, подтверждающий его пребывание в стране.

ИИН в Казахстане представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Он расположен на лицевой стороне удостоверения личности гражданина Казахстана, а также указан в паспорте. Иностранным гражданам нужно получить ИИН для открытия счета в казахстанских банках, приобретения недвижимости и транспорта в Казахстане, ведения предпринимательской деятельности.