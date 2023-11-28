Иск на 146 млн рублей поступил к еще одной компании красноярского экс-депутата

Сам Роман Гольдман находится в розыске

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Торговая компания "Просторы Сибири" подала иск в Арбитражный суд Красноярского края о взыскании 146,3 млн рублей с ООО "Агроэлита", входящего в состав холдинга "Голдман групп", подконтрольного разыскиваемому экс-депутату заксобрания региона Роману Гольдману. Об этом говорится в материалах суда.

Во вторник пресс-служба суда сообщила, что Росбанк подал иск о взыскании 30,4 млн рублей с торгового дома "Мясничий", также входящего в состав холдинга бывшего депутата.

"Сумма исковых требований - 146,3 млн рублей", - говорится в картотеке суда.

Согласно данным системы СПАРК, "Агроэлита" занимается выращиванием зерновых культур, а "Просторы Сибири" - оптовой торговлей зерном. Согласно данным сайта организации, в состав компании "Просторы Сибири" входит предприятие "Интикульское" по выращиванию зерна и масличных культур мощностью 30 тыс. тонн в год, элеватор в Хакасии мощностью 115 тыс. тонн в год, склады и погрузочная точка в Красноярском крае. Компания занимается экспортом зерновых и масличных в Казахстан, Китай, Монголию, Иран, Египет, Турцию, Азербайджан и Киргизию. А также производит овсяные хлопья.

Экс-депутат был объявлен в розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, Гольдман может находиться на Мальдивах. По данным регионального главка МВД, в рамках расследования уголовного дела в отношении Гольдмана о мошенничестве полиция утром 24 ноября провела обыски более чем на 10 объектах, имеющих отношение к экс-депутату и его компании.

На Гольдмана, которого 23 ноября лишили депутатских полномочий, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным регионального главка МВД, в полицию обратились более 1 тыс. пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в многопрофильный холдинг "УК "Голдман групп", в котором 87,2% акций принадлежат Гольдману). Предварительная сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей. Согласно данным системы СПАРК, холдинг занимается производством зерна, мясопродуктов и торговлей ГСМ.