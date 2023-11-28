Ковальчук: глобальные войны начнутся из-за питьевой воды, а не нефти

Поскольку дефицит воды произойдет значительно раньше, объяснил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук

СИРИУС /Федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Следующие глобальные войны в мире начнутся не из-за нефти, а из-за питьевой воды, так как ее дефицит государства ощутят раньше, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он отметил, что "мир материален" и преимущество в этих условиях - у стран, обладающих реальными ресурсами. "[У государств в условиях ограниченных ресурсов] вариант один - это бойня за ресурсы. <...> Войны глобально начнутся из-за питьевой воды. Значительно раньше, чем закончится нефть", - сказал Ковальчук, выступая на III Конгрессе молодых ученых.

Глава Курчатовского института указал на то, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и одна из задач, стоящих перед страной, - "быть абсолютно сильной, чтобы сберечь свое богатство". При этом альтернативой глобальной борьбы за ресурсы Ковальчук назвал развитие природоподобных технологий. Их суть заключается в создании материалов и устройств таким образом, чтобы их механизм работы был подобен процессам в природе. К ним, в частности, относятся био- и нанотехнологии и другие современные направления.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.