Российские компании представили свой потенциал на агропромышленной выставке в Ашхабаде

Выставка продлится до 29 ноября

АШХАБАД, 28 ноября. /ТАСС/. Несколько российских компаний приняли участие в выставке современных технологий производства продуктов питания "Аgro-Pak Туркменистан - 2023", передает корреспондент ТАСС.

"В Туркменистане ведется программная работа по решению задач укрепления продовольственной безопасности, что является одним из основных факторов социально-экономического развития страны. Наряду с другими сферами народного хозяйства систематически модернизируются производственные мощности агропромышленного комплекса, широко внедряются новейшие технологии и инновационные разработки", - зачитали на открытии выставки обращение к ее участникам президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

Всего на выставке пять российских компаний представили свою продукцию. Среди них кофейная компания "Вокруг света" (Москва) и "Щелково Агрохим" (Москва, производит агрохимию и семена), три предприятия из Омской области: "Поликон" (производит промышленное оборудование), кондитерская фабрика "Сладонеж" и "Агро-маяк" (промышленные теплицы). Некоторые из этих компаний уже представлены на туркменском рынке.

Выставка продлится по 29 ноября. На ней помимо российских представлено более 80 компаний из Турции, Азербайджана, Нидерландов, Молдовы, Ирана и Туркмении.