В РЖД сообщили о задержке 17 поездов дальнего следования из-за последствий непогоды

Компания продолжает вводить поезда в график

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Количество поездов дальнего следования, задерживающихся из-за непогоды на Черноморском побережье, сократилось до 17. Об этом говорится в сообщении РЖД. Компания продолжает вводить поезда в график.

"РЖД вводит в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье. Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до семнадцати", - отмечается в сообщении.

В холдинге напомнили, что в РЖД под руководством главы компании Олега Белозерова действует оперативный штаб.

"В настоящее время движение на участке Лазаревская - разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел подмыв насыпи железной дороги, организовано по одному пути в реверсивном режиме. К работам по ликвидации последствий привлечены 158 человек. Уже восстановили контактную сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии", - отмечается в сообщении.