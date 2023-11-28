ФАС предложила снизить ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом закупок

На ноябрь 2023 года порог составляет 1 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает понизить ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом ведомства закупок до 700 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

На текущий момент порог составляет 1 млрд рублей.

"Нововведение может затронуть жалобы и обращения для проведения внеплановых проверок и включения информации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)", - отмечается в сообщении.

По данным ФАС, в соответствии с проектом приказа, предлагается передавать для рассмотрения в центральный аппарат ФАС России жалобы, обращения (информацию) для проведения внеплановых проверок соответствия действий банков, госкорпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций требованиям законодательства о контрактной системе.

Антимонопольное ведомство считает, что принятие документа позволит усилить контроль службы за рассмотрением соответствующих жалоб и документов. Кроме того, указанные нормы направлены на решение существующих проблем при рассмотрении жалоб и позволят унифицировать нормативные акты в соответствии с действующими положениями законодательства.