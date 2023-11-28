Тюменские компании планируют разместиться в российско-египетской промышленной зоне

Губернатор Александр Моор отметил, что египетские партнеры готовы предоставить площадку для локализации на ее территории

ТЮМЕНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Тюменские предприятия, входящие в нефтегазовый кластер, планируют разместиться в российско-египетской промышленной зоне, египетские партнеры готовы предоставить площадку для локализации на ее территории. Об этом ТАСС сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"За этот год мы провели две бизнес-миссии, наши коллеги выезжали в Египет. В том числе мы оценивали возможность участия наших предприятий в российско-египетской промышленной зоне - египтяне предлагают определенную территорию для того, чтобы все российские компании могли там локализоваться и использовать их страну как площадку для выхода в страны Африки и на Ближний Восток", - сказал он.

Моор добавил, что между тюменским нефтегазовым кластером и египетскими компаниями уже заключались пробные контракты на поставки в Египет. В феврале 2023 года Тюменская делегация посетила международную выставку в нефтегазовой сфере EGYPS (Egypt Petroleum Show - 23) в Каире, где были подписаны первые соглашения о сотрудничестве с египетскими компаниями. В рамках одного из соглашений компания "Ойл тэк" подписала договор на оказание услуг по ремонту скважин.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО, структура объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. В ноябре 2021 года кластер включен во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ, признан крупнейшим отраслевым в стране, реализует задачи по импортозамещению.