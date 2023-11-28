В Бундестаге заявили, что ФРГ нужны поставки из РФ для снижения цен на энергию

По словам главы комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клауса Эрнста, результатом санкций против России стал "взрывной рост цен на энергоносители"

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Германии необходимо увеличить поставки энергоносителей из-за рубежа, включая Россию, чтобы снизить цены на электроэнергию в республике. Такое мнение выразил глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, результатом санкций против России стал "взрывной рост цен на энергоносители, резкое падение производства в энергоемкой промышленности и сокращение экономики Германии". В заявлении на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) Эрнст отмечает, что экономические санкции "вредят нам больше, чем России", "экономика которой растет". В этой связи он призывает власти страны увеличить поставки "энергии, в том числе из России", что позволит снизить цены на энергоносители в ФРГ.

По мнению депутата, санкциями против Москвы "правительство Германии ставит под угрозу наше процветание". "Нам нужны переговоры, а не все новые и новые вооружения и новые санкции!" - подчеркивает Эрнст.

Согласно результатам опроса Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK), опубликованным 29 августа, 52% из более чем 3,5 тыс. опрошенных фирм заявили о "негативном или очень негативном" влиянии на собственный бизнес избранного руководством страны курса по достижению климатической нейтральности. По словам заместителя гендиректора DIHK Ахима Деркса, многие германские предприятия сильно обеспокоены "нехваткой энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а их сомнения в собственной конкурентоспособности "как никогда велики".

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.