Патрушев: динамика цен на социально значимые продукты в 2023 году ниже инфляции

По словам главы Минсельхоза, по отдельным категориям, где в силу объективных причин наблюдается опережающий рост стоимости, правительство выработало специальный комплекс мер

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Динамика отпускных цен на большинство социально значимых продуктов в России в 2023 году ниже уровня инфляции. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе оперативного штаба Минсельхоза России по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса РФ.

"Высокие показатели производства сельхозпродукции, в свою очередь, способствуют сохранению в целом стабильной ценовой ситуации на рынке. Динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции", - сказал он.

"В частности, это зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель", - отметило министр.

По словам Патрушева, по отдельным категориям, где в силу объективных причин наблюдается опережающий рост стоимости, - прежде всего это мясо кур и яйца - правительством был выработан специальный комплекс мер. "Он направлен на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке. Это позволит стабилизировать ситуацию и сохранить доступность продукции для потребителей", - пояснил глава Минсельхоза.

"Еще одна тема сегодня - реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". С учетом результатов 2023 года в сельских агломерациях будет построено или обновлено 3,8 тыс. соцобъектов, 1,5 тыс. км дорог, введено или приобретено 7,5 млн кв. м жилья и реализовано 12 тыс. проектов благоустройства", - добавил Патрушев.