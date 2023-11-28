Sinomach начнет продажи в РФ внедорожника Paladin в январе 2024 года

Цена на базовую комплектацию начаинается от 3,8 млн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Китайская автокомпания Sinomach Automobile объявила о выходе на российский рынок, представив внедорожник Paladin, который выпускается на платформе Nissan Terra, передает корреспондент ТАСС с презентации компании. Продажи машины планируется начать в январе 2024 года, цена на базовую комплектацию стартует от 3,8 млн рублей.

"Продажи Paladin в России начнутся 15 января 2024 года. Внедорожник будет представлен в четырех модификациях", - говорится в сообщении компании.

Sinomach подписала дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan (совместное предприятие японского Nissan и китайского Dongfeng) сроком на пять лет. В 2024 году в России могут появиться еще две новые модели автомобилей, выпускаемых на платформе Nissan.

Внедорожник Paladin можно будет приобрести в России в дилерских центрах под маркой Oting. На первом этапе планируется открытие 15 салонов в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сеть будет расширена. Для реализации автомобилей Sinomach также создала дочернюю лизинговую компанию "Гиперион лизинг (Тяньцзинь)".

"Мы рассчитываем представлять 2-3 модели в год в разных сегментах <…>. Мы надеемся, что в ближайшие три года ежегодный объем продаж продукции в России достигнет 10 тыс. После успешного достижения данной цели мы будем сотрудничать с автопроизводителями для ускорения локализации бизнеса в формате SKD/CKD", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Гиперион лизинг (Тяньцзинь)" Цзи Цзыюаня.

Sinomach Automobile - это дочерняя компания китайского концерна Sinomach, который производит промышленное оборудование и импортирует на китайский рынок автомобили ведущих мировых марок.