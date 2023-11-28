Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK стала доступна самозанятым

Она будет доступна предпринимателям, которые ранее не занимались продвижением своих товаров и услуг на платформе "VK реклама"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Программа поддержки бизнеса от Минэкономразвития и VK с 28 ноября стала доступна самозанятым, которые ранее не занимались продвижением своих товаров и услуг на платформе "VK реклама". Об этом сообщает пресс-служба VK.

"Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым

Теперь возможность удвоить бюджет на продвижение своего дела появится и у самозанятых по всей России. Акция стартует 28 ноября и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе "VK реклама" или делали это более полугода назад", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, для чтобы самозанятым воспользоваться программой, необходимо обратиться в центры "Мой бизнес" в любом регионе России до 30 апреля 2024 года включительно, активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета в "VK рекламе" любую сумму от 500 до 10 тыс. рублей, после чего сумма удвоится. "Кроме того, можно оставить заявку по ссылке и в течение пары рабочих дней получить звонок от консультанта центра "Мой бизнес", который проверит соответствие условиям акции и направит купон", - добавили в VK.

Программа реализуется на базе центров "Мой бизнес", действующих в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.