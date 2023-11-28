ЦБ пока не получал жалобы от инвесторов из-за ситуации вокруг СПб-биржи

При этом регулятор не исключил их возможного получения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России пока не получал жалобы от клиентов из-за ситуации вокруг СПб-биржи, однако ЦБ не исключает их возможного получения. Об этом журналистам в кулуарах форума "Фокус на клиента" сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаил Мамута.

"Вы знаете, пока за один день они наверное не поступили. Но я думаю, что они поступят. Так как то, что мы вчера увидели, это даже не злоупотребление правом, это преступление. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, но кто-то это сделал. С этим надо точно разобраться", - сказал он.

Мамута также пояснил, что пока не может утверждать о факте манипулирования, так как каждый такой факт доказывается отдельно. "Возможно, имела место маловероятная случайность в силу "звезды сошлись", но выглядит это так, что рынок упал, потом отрос, и кто-то имел возможность на этом заработать. Мы считаем это недопустимым кейсом", - добавил он.

Глава службы ЦБ по защите прав потребителей отметил, что расследования такого рода ситуаций занимает достаточно много времени, чтобы сделать вывод о том, что произошло. Но как только регулятор разберется в ситуации, он обнародует данные. "Биржа обратилась в правоохрану. И правильно делает, она защищает и свои интересы, и инвесторов. С этой стороны мы поддерживаем. Правоохранительные органы разберутся с их точки зрения, а мы посмотрим с точки зрения инсайда, манипулирования, влияние на ценообразование", - сказал он.

В картотеке Арбитражного суда Москвы 27 ноября появилась информация о подаче заявления о признании СПб-биржи банкротом. Биржа заявила, что обладает устойчивым финансовым состоянием и что площадка не подавала заявления о признании себя банкротом.

Затем СПб-биржа сообщила, что намерена инициировать расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве. Позднее, 27 ноября, Арбитражный суд города Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПб-биржи из-за ненадлежащего оформления документов и нарушения процедуры подачи иска.