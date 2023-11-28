Минфин предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом

В ведомстве отметили, что предельное содержание этилового спирта в замороженных десертах составит 1,2%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает ограничить предельное содержание этилового спирта в замороженных десертах с 7-10% до 1,2%, соответствующий проект распоряжения подготовило министерство. При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, сообщается на сайте Минфина.

"Минфин России подготовил проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов - 1,2%. Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров - исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

"В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет", - указали в Минфине.

Там пояснили, что подготовленный Минфином проект документа предлагает внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2% по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье, включенными в распоряжение № 3650-р.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области в мае текущего года обратилось в Минфин с просьбой рассмотреть введение ограничения продаж мороженого с алкоголем. Как отмечало издание, власти Амурской области считают, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. При этом, по информации издания, в Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали.