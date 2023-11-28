РСПП планирует провести очередной съезд в середине февраля

Предыдущий съезд прошел 16 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Очередной съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) запланирован на середину февраля 2024 года. Об этом сообщил президент союза Александр Шохин на открытом заседании комитета РСПП по международному сотрудничеству в рамках форума-выставки "Российский промышленник".

"Напомню, что мы ежегодно проводим съезд РСПП. В этом году (в 2024 году - прим. ТАСС) он смещается с марта на февраль по понятным причинам: мартовские дни заняты президентскими выборами. Мы будем в середине февраля съезд проводить", - сказал Шохин.

Предыдущий съезд РСПП прошел 16 марта 2023 года. В мероприятии в очном формате принял участие президент России Владимир Путин.

Международный форум-выставка "Российский промышленник" проходит в Санкт-Петербурге с 28 по 30 ноября в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторами являются Минпромторг России, РСПП и правительство Санкт-Петербурга. ТАСС - стратегический информационный партнер мероприятия.