Добыча нефти на крупных месторождениях Казахстана снизилась на 56%

Советник главы Минэнергетики Шынгыс Ильясов заявил, что снижение и корректировка добычи останутся на текущих уровнях "в ближайшей перспективе"

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти на крупных месторождениях в Казахстане снизилась на 56% в связи с ограничениями приема нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме. Об этом сообщил журналистам советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов.

"На данный момент на крупных месторождениях страны снижение добычи составляет 56%. Минэнерго Республики Казахстан не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях", - сказал он.