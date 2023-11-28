В Херсонской области назначили начальника управления ФНС

Им стал Алексей Груненко

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Алексей Груненко назначен начальником управления Федеральной налоговой службы по Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Состоялось назначение начальника управления Федеральной налоговой службы по Херсонской области - Алексея Валентиновича Груненко", - написал он в своем Telegram-канале.

У Сальдо прошло совещание с заместителем руководителя ФНС Константином Чекмышевым и начальником управления специальных проектов ФНС Тимуром Шиналиевым. "Присутствовавшие на совещании руководители из центрального аппарата ФНС курируют работу налоговых органов в новых регионах. Были намечены конкретные мероприятия, направленные как на увеличение поступлений в местные бюджеты, так и на удобство налогоплательщиков", - пояснил он.