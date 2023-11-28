Представители 22 регионов РФ приедут на Международный лесной форум в Вологду

Участники обсудят новые законодательные инициативы, вопросы эффективного лесопользования и лесовосстановления,

ТАСС, 28 ноября. Международный лесной форум и выставка "Российский лес" пройдут в Вологде с 6 по 8 декабря с участием представителей 22 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге. Лесопромышленники обсудят проблемы отрасли, пройдет презентация новых технологий от ведущих разработчиков систем спутникового мониторинга, сообщила пресс-служба врио губернатора Вологодской области.

"Традиционно в декабре Вологодчина принимает у себя профессионалов лесопромышленного комплекса России и зарубежных стран. Участие в конструктивном диалоге высококвалифицированных специалистов отрасли и руководителей, федеральных и региональных органов власти - залог выработки оптимальных предложений в лесную стратегию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Свое участие в форуме подтвердили представители из 22 регионов России, Казахстана и Беларуси, Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Участники обсудят новые законодательные инициативы, вопросы эффективного лесопользования и лесовосстановления, охраны и защиты леса, внедрения передовых технологий в области лесного хозяйства и лесной промышленности. Состоится презентация новых технологий от ведущих разработчиков систем спутникового мониторинга. Программа включает посещение комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой на станции Дикая.

"Российский лес" - это одна из крупнейших экспертных площадок для представителей бизнеса и власти, посвященных развитию лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса России. На ней подводят итоги работы лесной отрасли, обсуждают новую стратегию развития производства и бизнеса.

Вологодская область занимает третье место в России по объемам заготовки леса после Иркутской области и Красноярского края. Леса занимают более 80% территории региона, ежегодно заготавливается по 16-18 млн кубометров и перерабатывается на территории области 76% заготовленной древесины.