"Россети" планируют обеспечить электроэнергией мясной кластер, который строят под Тулой

Общий объем инвестиций составляет более 40 млрд рублей

ТАСС, 28 ноября. Группа "Россети" обеспечит электричеством крупнейший в России кластер мясопереработки, который за более чем 40 млрд рублей создаст в Тульской области компания "Черкизово". Об этом сообщается в Telegram-канале группы "Россети".

"Россети" обеспечат электроэнергией крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер, который будет создан в Тульской области. <...> Ключевой объект - завод по переработке свинины с объемом производства до 450 тыс. тонн готовой продукции в год. Общий объем инвестиций - более 40 млрд рублей, будет создано около 3,6 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как уточняется, кластер будет состоять из трех предприятий и цеха по выпуску замороженных полуфабрикатов, в настоящее время ПАО "Россети" - МЭС Центра начал работу по проекту технологического присоединения к сетям предприятий Группы "Черкизово", строящихся на территории опережающего развития в моногороде Ефремове. Потребители получат 49 МВт мощности, необходимой для запуска производственных процессов.

"Для подключения питающих электроустановок будет расширена магистральная подстанция 220 кВ "Звезда", отвечающая за электроснабжение южных районов Тульской области. Энергетики построят две новые линейные ячейки 110 кВ, которые будут оснащены высоконадежным электрооборудованием отечественного производства. <...> Проектом также предусмотрена модернизация систем автоматики ограничения перегрузки на подстанциях 220 кВ "Тула", "Химическая" и "Люторичи", - говорится в сообщении компании.