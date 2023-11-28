В Минсельхозе заявили, что аграрии в новых регионах собрали 4,8 млн тонн зерна

Заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Александр Каширихин отметил, что урожайность зерновых выросла на 26% по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские аграрии в новых регионах собрали 4,8 млн тонн зерна, в том числе пшеницы - 3,8 млн тонн. Об этом заявил заместитель директора департамента по реализации специального инфраструктурного проекта Минсельхоза России Александр Каширихин в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"В новых регионах велась уборка по зерновым и зернобобовым культурам - [собрано] 4,8 млн тонн зерна, в том числе пшеницы 3,8 млн тонн, ячменя - 762 тыс. тонн, кукурузы - 121 тыс. тонн, подсолнечника - 1,5 млн тонн, рапса - 96,9 тыс. тонн, картофеля - 34,2 тыс. тонн, 83,8 тыс. тонн овощей", - сказал Каширихин.

Он добавил, что по результатам уборочной кампании урожайность зерновых выросла на 26% по сравнению с 2022 годом.

В части молочного и мясного животноводства, по его словам, по итогам девяти месяцев 2023 года было произведено более 78 тыс. тонн молока, а также произведено на убой 95 тыс. тонн скота и птицы.

"Подтверждаю, что дефицита продуктов питания не наблюдается. Более половины продуктов питания стоят дешевле, по данным Росстата, чем в соседних субъектах РФ", - отметил Каширихин.

"Программой социально-экономического развития предусмотрено на этот год 4,45 млрд рублей, 3,7 млрд рублей доведено до регионов в текущем году. В настоящее время уже 2,2 млрд рублей освоены. Поддержка направлялась на молочное и мясное животноводство, сохранение рабочих мест, поддержку хлебопекарной промышленности, а также производство картофеля и овощей. Кроме этого, мы запустили льготное кредитование", - рассказал представитель министерства.

Про контроль перевозок зерна

В ходе круглого стола заместитель начальника управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Александр Матвийчук отметил, что на территории новых субъектов люди и хозяйствующие субъекты зачастую перемещали зерно без карантинных сертификатов в предыдущее время.

"Россельхознадзором, соответственно, был усилен контроль в этом ключе, и за последний месяц, если взять статистику, уже в системе оформлено более 7,5 тыс. карантинных сертификатов, а подведомственными учреждениями были размещены мобильные лаборатории и усилен контроль за передвижением", - сообщил Матвийчук.