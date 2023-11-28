Омским производителям зерна выделят 369 млн рублей на компенсацию затрат

Общая сумма федеральной поддержки вырастет более чем в два раза, до 691 млн рублей

ОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Омским аграриям, выращивающим зерновые культуры, дополнительно выделят в 2023 году из федерального бюджета 369 млн рублей на возмещение части затрат, сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат "Единой России" от Омской области Александр Жуков. Благодаря этому общая сумма федеральной поддержки вырастет более чем в два раза, до 691 млн рублей.

"Одобрены предложения о выделении дополнительных 369 млн рублей на 2023 год на возмещение производителям части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Указанные средства предусмотрены на компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена, сельскохозяйственную технику и запасные части к ней. Таким образом, всего в 2023 году на поддержку производителей зерновых культур Омская область получит 691 млн рублей", - цитирует Жукова пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Омская область из-за засушливого лета собрала в 2023 году всего 2,5 млн тонн зерна, что на 500 тыс. тонн меньше показателей прошлых нескольких лет. Ранее правительство региона сообщило о выделении аграриям 112 млн рублей на частичное возмещение затрат на топливо, которое с лета значительно выросло в цене.