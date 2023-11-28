Объем выдачи автокредитов за 10 месяцев вырос до рекордных 1,03 трлн рублей

Он увеличился на 88%, следует из данных Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Объем выданных автокредитов в России в январе - октябре 2023 года увеличился на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил рекордные 1,03 трлн рублей следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 3 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе - октябре 2023 года было выдано автокредитов на сумму 1,03 трлн руб. или на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе - октябре 2022 года - 0,55 трлн руб.)", - говорится в сообщении НБКИ.

Отмечается, что это рекордный показатель объемов выдачи автокредитов в этом периоде за всю историю наблюдений. При этом по сравнению с 10 месяцами 2021 года объем автокредитов в текущем году также вырос, но менее существенно - на 10,4% (в январе - октябре 2021 года - 0,93 трлн рублей). Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе - октябре 2023 года был отмечен в Москве (93,3 млрд рублей), Московской области (72,3 млрд рублей), Санкт-Петербурге (61,5 млрд рублей), Краснодарском крае (47,5 млрд рублей) и Республике Татарстан (45,9 млрд рублей).

Также бюро уточняет, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в январе - октябре 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов - лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Белгородская (+115,5%) и Ростовская (+109,1%) области, республики Татарстан (+108,1%) и Башкортостан (+105%), а также Оренбургская область (+104%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 58,4% и 68,2% соответственно.

"Серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении. "Кроме того, увеличение объемов автокредитования в текущем году также связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. Необходимо отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году. При этом, в целом, банки придерживаются достаточно консервативной кредитной политики, однако "качественным" заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты", - добавил Волков.