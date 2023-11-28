Зарубежная выручка Росатома в 2023 году составит около $14 млрд

Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что на зарубежных площадках работает порядка 60 тыс. человек

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. По прогнозам, зарубежная выручка Росатома в 2023 году может составить порядка $14 млрд. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на форуме "Примаковские чтения".

Он подчеркнул, что на зарубежных площадках Росатома работает порядка 60 тыс. человек, из которых 31 тыс. - непосредственно работники госкорпорации.

Как следует из презентации Лихачева, с 2017 года зарубежная выручка госкорпорации выросла более чем в два раза - с $6,1 млрд. Год назад, в 2022-м, зарубежные проекты принесли Росатому $11,2 млрд. По словам Лихачева, на сегодня десятилетний портфель зарубежных заказов Росатома составляет около $200 млрд, а число стран, в которых Росатом реализует свои проекты, - более 60. Во всем мире, подчеркнул глава госкорпорации, реализуются 25 экспортных атомных проектов, из них 22 ведет Росатом.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.