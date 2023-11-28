"Газпром" в 2024 году выведет Чаяндинское месторождение на проектную производительность

На месторождении готовятся к запуску новые газовые скважины и финальная установка предварительной подготовки газа, сообщили в холдинге

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Газпром" до конца 2024 года выведет Чаяндинское месторождение в Якутии на полную проектную производительность, говорится в сообщении холдинга.

"На Чаяндинском месторождении в Якутии готовятся к запуску новые газовые скважины и финальная установка предварительной подготовки газа (УППГ-4). До конца 2024 года месторождение будет выведено на полную проектную производительность", - сказали в компании.

При этом на Ковыктинском месторождении в Иркутской области уже до конца текущего года начнется подача газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3) в газопровод "Сила Сибири". В настоящее время на площадку УКПГ-3 подан газ, ведется пусконаладка оборудования.