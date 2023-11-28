В Приморье приобретут 10 асфальтовых заводов для нужд региона

Регион ежегодно подвергается разрушительным наводнениям, которые в том числе сказываются на дорожной инфраструктуре региона

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края запланировали приобретение 10 асфальтовых заводов в течение следующих полутора лет для нужд дорожного строительства региона. Об этом в ходе программы "Прямой разговор" на телеканале "Общественное телевидение Приморья" заявил губернатор края Олег Кожемяко.

В октябре во время обсуждений бюджета губернатор сообщил, что в 2024 году планируется направить 20 млрд рублей на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог, мостов и путепроводов.

"С учетом усиления филиалов "Примавтодора", с учетом того, что мы добавили значительные средства на 2024 год на содержание дорог - в два раза, увеличили [количество] техники. У нас стоит задача в течение 2024 года и начала 2025 года приобрести 10 асфальтовых заводов, щебеночно-дробильные комплексы", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что, несмотря на серию разрушительных наводнений, произошедших в Приморье в текущем году, дорожникам удалось построить шесть мостов, отремонтировать - еще 20 и заасфальтировать еще порядка 100 км дорог. Наиболее активно работы велись после окончания сезона ливневых дождей.

В текущем году в Приморье идет ремонт 207 км дорог регионального и межмуниципального значения общего пользования.

Приморский край ежегодно подвергается разрушительным наводнениям, которые в том числе сказываются на дорожной инфраструктуре региона. В этом году сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.