"Яндекс Такси" планирует в декабре привлечь в Москве и области более 30 тыс. водителей

Как сообщили в компании, дефицит водителей связан с их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, повышением стоимости автомобилей и страховок

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Яндекс Такси" планирует в декабре дополнительно привлечь более 30 тыс. водителей в Москве и Московской области, чтобы сократить нехватку таксистов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Системный дефицит водителей в такси связан с переходом водителей в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, повышением стоимости автомобилей и страховок. Чтобы сократить нехватку таксистов, компания вместе с таксопарками-партнерами хочет в декабре дополнительно привлечь более 30 тыс. водителей в Москве и области", - говорится в сообщении "Яндекс Такси"

Для привлечения таксистов сервис увеличит субсидии, которые направляет водителям в виде бонусов, например, за определенное количество выполненных заказов или в часы пикового спроса.

В октябре "Яндекс" отметил рост цен на такси из-за нехватки автомобилей эконом-класса. По данным компании, в III квартале 2023 года приток новых водителей в России упал на 15% в годовом выражении.